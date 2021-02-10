В мэрии Днепра прошли массовые увольнения, фото: Головне управління Держпраці у Херсонській області

https://racurs.ua/n150233-655-chinovnikov-uvolili-iz-merii-dnepra-detali.html

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В Днепре горсовет решил освободить 655 сотрудников мэрии и ее структурных подразделений.

Соответствующее решение бело принято сегодня, 10 февраля, на внеочередной сессии горсовета, сообщает издание 056.ua.

Больше всего под сокращение попал штат районных администраций:

в Новокодацком районе уволили 36 человек;

в Собороном районе — 35 человек;

в Шевченковском районе — 33;

в Амур-Нижнеднепровском районе — 31.

Также значительные сокращения произошли в инспекции по труду и занятости населения (решено уволить 30 человек) и департамента экономики, финансов и городского бюджета (29 человек уволят).

Кроме того, горсовет ликвидировал три учреждения:

коммунальное предприятие «Земград» (уволены 39 человек)

коммунальное предприятие «Патриот» (уволены 28 человек)

методический центр при департаменте гуманитарной политики (уволены 25 человек).

Также горсовет поддержал решение о реорганизации коммунальных предприятий «Днипротранскомплекс», «Днипродорсервис» и «Городские причалы». Эти три учреждения присоединят к коммунальному предприятию «Горавтопарк», которое в обновленном виде будет называться «Транспортная инфраструктура города». Такая реорганизация привела к освобождению 36 человек.

Мэр города Борис Филатов заявил, что благодаря этому решению будет достигнута значительная экономия бюджетных средств. Он отметил, что людям, которых уволили, по возможности предложат альтернативы по трудоустройству.

Сессия прошла за 9 (!) минут, включая два раза исполнения гимна, — отметил Филатов на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Напомним, в ноябре 2020 года Филатов победил во втором туре местных выборов в Днепре.