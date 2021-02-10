У мерії Дніпра відбулися масові звільнення, фото: Головне управління Держпраці у Херсонській області

https://racurs.ua/ua/n150233-655-chynovnykiv-zvilnyly-z-meriyi-dnipra-detali.html

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У Дніпрі міськрада вирішила звільнити 655 співробітників мерії та її структурних підрозділів.

Відповідне рішення біло ухвалене сьогодні, 10 лютого, на позачерговій сесії міськради, повідомляє видання 056.ua.

Найбільше під скорочення потрапив штат районних адміністрацій:

у Новокодацькому районі звільнили 36 осіб;

у Собороному районі — 35 осіб;

у Шевченківському районі — 33;

у Амур-Нижньодніпровському районі — 31.

Також значні скорочення відбулися у інспекції з питань праці та зайнятості населення (вирішено звільнити 30 осіб) та департаменту економіки, фінансів і міського бюджету (29 осіб звільнять).

Крім того, міскрада ліквідувала три установи:

комунальне підприємство «Земград» (звільнено 39 осіб);

комунальне підприємство «Патріот» (звільнено 28 осіб);

методичний центр при департаменті гуманітарної політики (звільнено 25 осіб).

Також міськрада підтримала рішення про реорганізацію комунальних підприємств «Дніпротранскомплекс», «Дніпродорсервіс» та «Міські причали». Ці три установи приєднають до комунального підприємства «Міськавтопарк», яке в оновленому вигляді матиме назву «Транспортна інфраструктура міста». Така реорганізація призвела до звільнення 36 осіб.

Мер міста Борис Філатов заявив, що завдяки цьому рішенню буде досягнута значна економія бюджетних коштів. Він зазначив, що людям, яких звільнили, за можливості запропонують альтернативи щодо працевлаштування.

Сесія відбулася за 9 (!) хвилин, включаючи два рази виконання гімну, — зазначив Філатов на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Нагадаємо, у листопаді 2020 року Філатов переміг у другому турі місцевих виборів у Дніпрі.