Евро 2020 — сборная Украины прилетела на матч с Нидерландами, фото — УАФ

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Сборная Украины по футболу прилетела на первый матч Евро 2020 в Амстердам. 13 июня национальная сборная сыграет с Нидерландами.

В пятницу сине-желтые провели утреннюю тренировку в Румынии на стадионе «Волунтари». Сборники сыграли в гандбол футбольным мячом, когда после передач руками следует направить его в ворота головой. Впоследствии команда выехала в аэропорт Бэняса, откуда в 16.00 вылетела в Амстердам.

Согласно процедуре финального турнира, автобус увез команду в отель сразу со взлетно-посадочной полосы аэродрома.

У гостиницы «Хайят Ридженси» сборную Украины ждало несколько болельщиков в сине-желтых цветах. Впрочем, администрация отеля поставила ограничительные барьеры, которые обеспечивали необходимую социальную дистанцию.

После ужина сборники отправились на массаж и отдых, а также смотреть трансляцию стартового матча Евро-2020 Турция — Италия.

Финальный турнир начался, Украина стартует на нем уже послезавтра. Сегодня состоятся предматчевые мероприятия: в 17.45 Андрей Шевченко и Александр Зинченко дадут виртуальную (таков регламент турнира) пресс-конференцию в конференц-зале «Йохан Кройфф Арены». В 18.30 на этом стадионе начнется официальная тренировка сине-желтых.

11 июня на турнире сыграли один поединок. Италия уверенно победила Турцию 3:0.