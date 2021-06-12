Євро 2020 — збірна України прилетіла на матч з Нідерландами, фото — УАФ

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Збірна України з футболу прилетіла на перший матч Євро 2020 в Амстердам. 13 червня національна збірна зіграє з Нідерландами.

У п’ятницю синьо-жовті провели ранкове тренування у Румунії на стадіоні «Волунтарі». Збірники зіграли в гандбол футбольним м’ячем, коли після передач руками слід скерувати його у ворота головою. Згодом команда виїхала до аеропорту Беняса, звідки о 16.00 вилетіла до Амстердама.

Відповідно до процедури фінального турніру, одразу з літака команда пересіла до автобуса, який просто зі смуги вивіз «синьо-жовтих» з летовища.

Біля готелю «Гаят Рідженсі» на збірну України чекало кілька вболівальників у синьо-жовтих кольорах. Утім, адміністрація готелю поставила обмежувальні бар'єри, які забезпечували необхідну соціальну дистанцію.

Після вечері збірники вирушили на масаж та відпочинок, водночас спостерігаючи за трансляцією стартового матчу Євро-2020 Туреччина — Італія.

Отож, фінальний турнір розпочався, й Україна стартує на ньому вже післязавтра. Сьогодні відбудуться передматчеві заходи: о 17.45 Андрій Шевченко та Олександр Зінченко дадуть віртуальну (такий регламент турніру) прес-конференцію в конференц-залі «Йохан Кройфф Арени». О 18.30 на цьому стадіоні розпочнеться офіційне тренування синьо-жовтих.

11 червня на турнірі зіграли один поєдинок. Італія впевнено перемогла Туреччину 3:0.