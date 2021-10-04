Нардепов срочно вызывают в Раду — что случилось

https://racurs.ua/n161144-nardepov-srochno-vyzyvaut-v-radu-chto-sluchilos-dokument.html

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Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве 7 октября внеочередного заседания парламента.

В повестке дня заседания в четверг — семь вопросов. Все они предусматривают внесения изменений в законы, которые корректируют вопросы социальной защиты и пенсий.

В одном из них нардепы просят установить минимальную пенсию в Украине на уровне минимальной заработной платы, в другом — на уровне прожиточного минимума. Речь идет и о новых льготах для «чернобыльцев».

Напомним, что после заседания «Большой фракции» в Трускавце «слуги народа» обещали скорое голосование за отставку спикера Рады Дмитрия Разумкова. Впрочем, он 4 октября заявил, что не допустить нарушения регламента и проведения своей «турбоотставки».

Впоследствии с этим согласились и в СН, заявив, что спешить не нужно, а необходимо заменить председателя Рады в соответствии с буквой закона.