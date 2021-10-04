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Ракурс
Нардепів терміново збирають у Раду — що сталося

Нардепів терміново викликають у Раду — що сталося (ДОКУМЕНТ)

4 жов 2021, 15:32
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Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання 7 жовтня позачергового засідання парламенту.

У порядку денному засідання у четвер — сім питань. Усі вони передбачають внесення змін до законів, які коригують питання соціального захисту та пенсій.

В одному з них нардепи просять встановити мінімальну пенсію в Україні на рівні мінімальної заробітної плати, в іншому — на рівні прожиткового мінімуму. Йдеться і про нові пільги для «чорнобильців».


Нагадаємо, що після засідання «Великої фракції» в Трускавці «слуги народу» обіцяли якомога швидку голосування за відставку спікера Ради Дмитра Разумкова. Утім, він 4 жовтня заявив, що не допустит порушення регламенту і проведення своєї «турбовідставки».

Згодом з цим погодилися і в СН, заявивши, що поспішати не потрібно, а необхідно замінити голову Ради відповідно до букви закону.

Джерело: Ракурс


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