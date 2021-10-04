Нардепів терміново збирають у Раду — що сталося

https://racurs.ua/ua/n161144-nardepiv-terminovo-vyklykaut-u-radu-scho-stalosya-dokument.html

Ракурс

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання 7 жовтня позачергового засідання парламенту.

У порядку денному засідання у четвер — сім питань. Усі вони передбачають внесення змін до законів, які коригують питання соціального захисту та пенсій.

В одному з них нардепи просять встановити мінімальну пенсію в Україні на рівні мінімальної заробітної плати, в іншому — на рівні прожиткового мінімуму. Йдеться і про нові пільги для «чорнобильців».

Нагадаємо, що після засідання «Великої фракції» в Трускавці «слуги народу» обіцяли якомога швидку голосування за відставку спікера Ради Дмитра Разумкова. Утім, він 4 жовтня заявив, що не допустит порушення регламенту і проведення своєї «турбовідставки».

Згодом з цим погодилися і в СН, заявивши, що поспішати не потрібно, а необхідно замінити голову Ради відповідно до букви закону.