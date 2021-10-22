Карантин в Украине. Фото: Слово и дело

https://racurs.ua/n161992-krasnaya-zona-v-kieve-klichko-napomnil-perechen-karantinnyh-ogranicheniy.html

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Карантин в Киеве усилится уже в ближайшие дни — город перейдет с «оранжевой» в «красную» зону.

Ситуация с распространением коронавируса в столице стремительно ухудшается. Перечень новых ограничений, которые ожидают киевлян, напомнил мэр города Виталий Кличко.

В «красной» зоне карантина запрещается работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров. Также нельзя проводить массовые мероприятия. Ограничение не распространяется на заведения, где 100% работников и посетителей полностью привиты от коронавируса.

Кроме того, с 21 октября жители «красной» зоны не могут ездить автобусами, поездами и летать в другие регионы без документов о полном курсе вакцинации, негативного теста на коронавирус или справки о выздоровлении от COVID-19.

Общественный транспорт продолжит работу в обычном режиме при условии соблюдения перевозки количества пассажиров не более чем предусмотрено в регистрационных документах транспортного средства.

Кличко рассказал, что каникулы для киевских школьников продлятся с 23 по 31 октября. Детские сады продолжат свою работу в обычном режиме при условии 100% вакцинации всего персонала.

Также будут работать другие учебные заведения, все работники которых получили сертификат о полном курсе вакцинации от COVID-19.

Ранее Кличко заявил, что 50% коек, которые подготовил город для лечения больных коронавирусом, уже заполнены. Большинство пациентов нуждаются в кислородной поддержки или искусственной вентиляции легких. 22 октября комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение о переходе города в «красную» зону.