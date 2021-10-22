Карантин в Україні. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n161992-chervona-zona-v-kyievi-klychko-nagadav-perelik-karantynnyh-obmejen.html

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Карантин у Києві посилиться вже найближчими днями — місто перейде з «помаранчевої» в «червону» зону.

Ситуація з розповсюдженням коронавірусу в столиці стрімко погіршується. Перелік нових обмежень, які чекають на киян, нагадав мер міста Віталій Кличко.

У «червоній» зоні карантину забороняється робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, ринків, фітнес-центрів. Також не можна проводити масові заходи. Обмеження не поширюється на заклади, де 100% працівників і відвідувачів повністю щеплені від коронавірусу.

Крім того, з 21 жовтня жителі «червоної» зони не можуть їздити автобусами, поїздами та літати до інших регіонів без документів про повний курс вакцинації, негативного тесту на коронавірус або довідки про одужання від COVID-19.

Громадський транспорт продовжить роботу в звичному режимі за умови дотримання перевезення кількості пасажирів не більш як передбачено в реєстраційних документах транспортного засобу.

Кличко розповів, що канікули для київських школярів триватимуть з 23 до 31 жовтня. Дитячі садочки продовжать свою роботу в звичному режимі за умови 100% вакцинації усього персоналу.

Також працюватимуть інші навчальні заклади, всі працівники яких отримали сертифікат про повний курс вакцинації від COVID-19.

Раніше Кличко заявив, що 50% ліжок, які підготувало місто для лікування хворих на коронавірус, уже заповнені. Більшість пацієнтів потребують кисневої підтримки або штучної вентиляції легень. 22 жовтня комісія з надзвичайних ситуацій ухвалить рішення про перехід міста в «червону» зону.