Футболист Евгений Селезнев. Фото: sportarena.com

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Ракурс

Евгений Селезнев, бывший форвард сборной Украины по футболу, имеет проблемы с дисциплиной.

Нынешний форвард футбольного клуба «Минай» придерживается диеты и много тренируется. Однако иногда 36-летний футболист нарушает спортивный режим — употребляет спиртное. Несколько раз спортсмен уходил в загулы. Об этом сообщил журналист Андрей Сеньков на YouTube-канале ТаТоТаке.

По словам журналиста, после игры с «Ингульцом», где Селезнев отметился забитым голом, была опять гулянка. Во время вечеринки футболист стал участником драки, в которой пострадал. После развлечений Селенев прибыл на базу клуба, но не участвовал в утренней тренировке.

Сенько добавил, что в клубе знают о поведении футболиста, но закрывают на это глаза.

Ранее Евгения Селезнева из-за грубого нарушения режима отчислили из ФК «Колос», после чего он перешел в «Минай».

Напомним, украинский футболист, выступающий за португальскую «Бенфику», отказался отвечать на русском языке на вопрос российского спортивного журналиста Максима Алланазарова.