Экс-нападающий сборной Украины пострадал в драке во время загула (ВИДЕО)https://racurs.ua/n163565-eks-napadauschiy-sbornoy-ukrainy-postradal-v-drake-vo-vremya-zagula-video.htmlРакурс
Евгений Селезнев, бывший форвард сборной Украины по футболу, имеет проблемы с дисциплиной.
Нынешний форвард футбольного клуба «Минай» придерживается диеты и много тренируется. Однако иногда 36-летний футболист нарушает спортивный режим — употребляет спиртное. Несколько раз спортсмен уходил в загулы. Об этом сообщил журналист Андрей Сеньков на YouTube-канале ТаТоТаке.
По словам журналиста, после игры с «Ингульцом», где Селезнев отметился забитым голом, была опять гулянка. Во время вечеринки футболист стал участником драки, в которой пострадал. После развлечений Селенев прибыл на базу клуба, но не участвовал в утренней тренировке.
Сенько добавил, что в клубе знают о поведении футболиста, но закрывают на это глаза.
Ранее Евгения Селезнева из-за грубого нарушения режима отчислили из ФК «Колос», после чего он перешел в «Минай».
Напомним, украинский футболист, выступающий за португальскую «Бенфику», отказался отвечать на русском языке на вопрос российского спортивного журналиста Максима Алланазарова.