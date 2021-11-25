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Ракурс
Футболист Евгений Селезнев. Фото: sportarena.com

Экс-нападающий сборной Украины пострадал в драке во время загула (ВИДЕО)

25 ноя 2021, 16:12
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Евгений Селезнев, бывший форвард сборной Украины по футболу, имеет проблемы с дисциплиной.

Нынешний форвард футбольного клуба «Минай» придерживается диеты и много тренируется. Однако иногда 36-летний футболист нарушает спортивный режим — употребляет спиртное. Несколько раз спортсмен уходил в загулы. Об этом сообщил журналист Андрей Сеньков на YouTube-канале ТаТоТаке.

По словам журналиста, после игры с «Ингульцом», где Селезнев отметился забитым голом, была опять гулянка. Во время вечеринки футболист стал участником драки, в которой пострадал. После развлечений Селенев прибыл на базу клуба, но не участвовал в утренней тренировке.

Сенько добавил, что в клубе знают о поведении футболиста, но закрывают на это глаза.

Ранее Евгения Селезнева из-за грубого нарушения режима отчислили из ФК «Колос», после чего он перешел в «Минай».


Напомним, украинский футболист, выступающий за португальскую «Бенфику», отказался отвечать на русском языке на вопрос российского спортивного журналиста Максима Алланазарова.

Источник: Ракурс


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