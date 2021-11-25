Футболіст Євген Селезньов. Фото: sportarena.com

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Євген Селезньов, колишній форвард збірної України з футболу, має проблеми з дисципліною.

Нинішній форвард футбольного клубу «Минай» дотримується дієти і багато тренується. Однак іноді 36-річний футболіст порушує спортивний режим — вживає спиртне. Кілька разів спортсмен йшов у загули. Про це повідомив журналіст Андрій Сеньків на YouTube-каналі ТаТоТаке.

За словами журналіста, після гри з «Інгульцем», де Селезньов відзначився забитим голом, була знову гулянка. Під час вечірки футболіст став учасником бійки, в якій постраждав. Після розваг Селеньов прибув на базу клубу, але не брав участі в ранковому тренуванні.

Сеньків додав, що у клубі знають про поведінку футболіста, але заплющують на це очі.

Раніше Євгена Селезньова через грубе порушення режиму відрахували з ФК «Колос», після чого він перейшов у «Минай».

Нагадаємо, український футболіст, який виступає за португальську «Бенфіку», відмовився відповідати російською мовою на питання російського спортивного журналіста Максима Алланазарова.