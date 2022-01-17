Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Фото: rudenko.kiev.ua

https://racurs.ua/n165816-poroshenko-dogovarivaetsya-o-mire-s-timoshenko.html

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Петр Порошенко, бывший президент и лидер «Европейской солидарности», сообщил о проведении переговоров с другими партиями об объединении в единую демократическую оппозицию.

Переговоры, в частности, ведутся с партией «Батькивщина». Эти переговоры проводит лично он и глава избирательного штаба «Евросолидарности» Александр Турчинов. Об этом Порошенко накануне вылета из Варшавы в Украину заявил в интервью изданию «Левый берег».

Я считаю, что демократическая оппозиция, к которой я также отношу и Юлию Владимировну, должна в условиях высокого риска российской агрессии объединиться и скоординировать свои усилия. Я со своей стороны, и Александр Валентинович Турчинов, насколько мне известно, ведет очень активные переговоры об объединении всех политических сил в единую демократическую оппозицию, — заявил пятый президент.

Порошенко отметил, что не сам назвал себя лидером украинской оппозиции, поскольку есть заявление Международного демократического союза, где написано о преследовании «лидера оппозиции». Также подобное заявление было от Европейской народной партии.

При этом экс-глава государства выразил уверенность, что он не сядет за решетку, так как он не Тимошенко. Несмотря на это он готов к мере пресечения в виде ареста с залогом.

Я еще выберу. Может, и за решеткой, если будет происходить такой беспредел… как сказал классик: «Пусть сильнее грянет буря», — говорит Порошенко.

Как известно, глава партии «Голос» Кира Рудик была одной из тех, кто встречал пятого президента Украины Порошенко возле аэропорта «Жуляны».

Напомним, 17 января в Государственном бюро расследований заявили, что экс-президент Петр Порошенко и народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук договаривались о блокировании поставок угля из России. Следователи считают, что таким образом эти политики хотели усилить зависимость Украины от поставок угля от террористических организаций.

Источник: «Левый берег»