Петро Порошенко та Юлія Тимошенко. Фото: rudenko.kiev.ua

https://racurs.ua/ua/n165816-poroshenko-domovlyaietsya-pro-myr-z-tymoshenko.html

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Петро Порошенко, колишній президент та лідер «Європейської солідарності», повідомив про проведення переговорів з іншими партіями про об'єднання в єдину демократичну опозицію.

Перемовини, зокрема, ведуться з партією «Батьківщина». Ці переговори проводить особисто він та голова виборчого штабу «Євросолідарності» Олександр Турчинов. Про це Порошенко напередодні вильоту з Варшави до України заявив в інтерв’ю виданню «Лівий берег».

Я вважаю, що демократична опозиція, до якої я також відношу і Юлію Володимирівну, має в умовах високого ризику російської агресії обʼєднатись і скоординувати свої зусилля. Я зі свого боку, і Олександр Валентинович Турчинов, наскільки мені відомо, веде дуже активні переговори про обʼєднання всіх політичних сил у єдину демократичну опозицію, — заявив п’ятий президент.

Порошенко зазначив, що не сам назвав себе лідером української опозиції, оскільки є заява Міжнародного демократичного союзу, де написано про переслідування «лідера опозиції». Також подібна заява була від Європейської народної партії.

При цьому екс-глава держави висловив упевненість, що він не сяде за ґрати, оскільки він не Тимошенко. Попри це він готовий до запобіжного заходу у виді арешту із заставою.

Я ще виберу. Може, й за ґратами, якщо відбуватиметься таке свавілля… Як сказав класик: «Хай сильніше гримне буря», — каже Порошенко.

Як відомо, голова партії «Голос» Кіра Рудик була однією з тих, хто зустрічав п’ятого президента України Порошенка біля аеропорту «Жуляни».

Нагадаємо, 17 січня у Державному бюро розслідувань заявили, що екс-президент Петро Порошенко та народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук домовлялися про блокування постачання вугілля з Росії. Слідчі вважають, що таким чином ці політики хотіли посилити залежність України від постачання вугілля від терористичних організацій.

Джерело: «Лівий берег»