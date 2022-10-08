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Ракурс
Керченский мост взорвался. Фото:

Взрыв на Крымском мосту организовали украинские спецслужбы — WP

8 окт 2022, 18:18
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Вибух на Кримському мосту організували українські спецслужби.





При цьому офіційну відповідальність за це Київ поки на себе не взяв. Про це повідомляє видання The Washington Post з посиланням на джерело в українському уряді.

Американське медіа при цьому не змогло дізнатися якихось подробиць спецоперації. При цьому ЗМІ пише, що українська влада поглузувала з надзвичайної події в окупованому Криму.

Представник українського уряду сказав The Washington Post, що за нападом стоять спецслужби країни, хоча Київ не сказав, що він несе відповідальність — навіть тоді, коли високопосадовці глузували з москви, — пишуть журналісти.

Також повідомляється, що на офіційному акаунті уряду України в Twitter було опубліковано повідомлення: «Болісний опік».

Нагадаємо, вранці 8 жовтня на Кримському мосту пролунав потужний вибух, а після цього виникла масштабна пожежа та руйнування. На залізничній колії, яка прокладена через міст, горіли цистерни з пальним. Крім того, внаслідок вибуху обвалилися два прольоти автомобільного полотна гілки.

Російські силовики заявили, вибух на мосту стався через вантажівку з вибухівкою. Вже нібито встановлений водій машини — житель краснодарського краю рф.

На Банковій тим часом заявили, що Кримський міст могли підірвати самі росіяни. Руйнування об'єкту могло стати наслідком протистояння між фсб росії та міністерством оборони рф.

Джерело: The Washington Post

Источник: Ракурс


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