В Конгресс США внесли два важных для Украины законопроекта - россия - спонсор терроризма

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Законопроект про визнання росії державою-спонсором тероризму внесли у Конгрес США.

За словами старшого радника Конгресу Пола Массаро, у Верхню палату парламенту США внесли законопроєкти сенатора Ліндсі Грема (Республіканська партія) та конгресмена Теда Ліу (Демократична партія), якими пропонується офіційно визнати росію спонсором тероризму.

Також до Конгресу внесли законопроєкт конгресмена Стіва Коена (Демократична партія) про визнання дій рф в Україні геноцидом.

Сенатор Ліндсі Олін Грем і член палати представників США Тед Льє оголосять росію терористичною державою, — написав Массаро в Twitter.

Такі заходи передбачають заборону на постачання зброї країні, запроваджується контроль на експорт товарів подвійного призначення. Також держава-спонсор тероризму не зможе отримувати допомогу від США, на неї накладаються фінансові та інші обмеження.

If we respond to Russia’s threats with resolve and support for Ukraine, they will back down — Paul Massaro (@apmassaro3) October 9, 2022

США та інші західні країни ввели санкції проти росії через війну в Україні. Раніше з ідеєю визнати рф спонсором тероризму виступав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. З аналогічним проханням до США звертався президент України Володимир Зеленський. У Сенаті Конгресу заявляли влітку, що розглянуть це питання. Але пізніше президент США Джо Байден відмовився від таких заходів.

У США на законодавчому рівні закріплено поняття «держава-спонсор тероризму». Наразі США закріпили такий статус за Кубою, Північною Кореєю, Іраном та Сирією.

28 липня Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію, яка закликає Державний департамент оголосити росію спонсором тероризму через її дії в Україні, Грузії, Сирії та Чечні.