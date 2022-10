В Конгресс США внесли два важных для Украины законопроекта - россия - спонсор терроризма

Законопроект про визнання росії державою-спонсором тероризму внесли у Конгрес США.

За словами старшого радника Конгресу Пола Массаро, у Верхню палату парламенту США внесли законопроєкти сенатора Ліндсі Грема (Республіканська партія) та конгресмена Теда Ліу (Демократична партія), якими пропонується офіційно визнати росію спонсором тероризму.

Також до Конгресу внесли законопроєкт конгресмена Стіва Коена (Демократична партія) про визнання дій рф в Україні геноцидом.

Такі заходи передбачають заборону на постачання зброї країні, запроваджується контроль на експорт товарів подвійного призначення. Також держава-спонсор тероризму не зможе отримувати допомогу від США, на неї накладаються фінансові та інші обмеження.

If we respond to Russia’s threats with resolve and support for Ukraine, they will back down