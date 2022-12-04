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Ракурс
Убили немного россиян, нас немного убили – в сети появились кадры штурма окопов врага у Песок

Убили немного россиян, нас немного убили — в сети появились кадры штурма окопов врага у Песок (ВИДЕО)

4 дек 2022, 21:21
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Український військовий продемонстрував кадри ближнього бою і штурм окопів противника поблизу селища Піски (район Донецька).





Відео і коментарі бою від його учасника опублікував журналіст Юрій Бутусов.

Кривавий штурм російських позицій у Пісках: розповідь бійця-оператора Сергія Шутькова, — таку назву має відео.

З 22 воїнів 56 бригади живими повернулися лише шестеро.

Убили трохи р*сні, нас трохи вбили. Коротше, хто хоче «сотку» на місяць заробляти, давайте до нас, — коментує один з фрагментів бою оператор.

«Ракурс» повідомляв, що підрив російської БМП на міні під Вугледаром потрапив на відео, яке 4 грудня опублікували декілька воєнних кореспондентів.

Крім того, на сході українські зенітники збили ворожий гелікоптер.

Источник: Ракурс


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