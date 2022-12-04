Убили немного россиян, нас немного убили – в сети появились кадры штурма окопов врага у Песок

https://racurs.ua/n177472-ubili-nemnogo-rossiyan-nas-nemnogo-ubili-v-seti-poyavilis-kadry-shturma-okopov-vraga-u-pesok.html

Ракурс

Український військовий продемонстрував кадри ближнього бою і штурм окопів противника поблизу селища Піски (район Донецька).

Відео і коментарі бою від його учасника опублікував журналіст Юрій Бутусов.

Кривавий штурм російських позицій у Пісках: розповідь бійця-оператора Сергія Шутькова, — таку назву має відео.

З 22 воїнів 56 бригади живими повернулися лише шестеро.

Убили трохи р*сні, нас трохи вбили. Коротше, хто хоче «сотку» на місяць заробляти, давайте до нас, — коментує один з фрагментів бою оператор.

«Ракурс» повідомляв, що підрив російської БМП на міні під Вугледаром потрапив на відео, яке 4 грудня опублікували декілька воєнних кореспондентів.

Крім того, на сході українські зенітники збили ворожий гелікоптер.