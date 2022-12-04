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Убили немного россиян, нас немного убили – в сети появились кадры штурма окопов врага у Песок
Убили немного россиян, нас немного убили — в сети появились кадры штурма окопов врага у Песок (ВИДЕО)https://racurs.ua/n177472-ubili-nemnogo-rossiyan-nas-nemnogo-ubili-v-seti-poyavilis-kadry-shturma-okopov-vraga-u-pesok.htmlРакурс
Український військовий продемонстрував кадри ближнього бою і штурм окопів противника поблизу селища Піски (район Донецька).
Відео і коментарі бою від його учасника опублікував журналіст Юрій Бутусов.
Кривавий штурм російських позицій у Пісках: розповідь бійця-оператора Сергія Шутькова, — таку назву має відео.
З 22 воїнів 56 бригади живими повернулися лише шестеро.
Убили трохи р*сні, нас трохи вбили. Коротше, хто хоче «сотку» на місяць заробляти, давайте до нас, — коментує один з фрагментів бою оператор.
«Ракурс» повідомляв, що підрив російської БМП на міні під Вугледаром потрапив на відео, яке 4 грудня опублікували декілька воєнних кореспондентів.
Крім того, на сході українські зенітники збили ворожий гелікоптер.
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