Убили трохи росіян, нас трохи вбили - у мережі з'явилися кадри штурму окопів ворога

https://racurs.ua/ua/n177472-ubyly-trohy-rosiyan-nas-trohy-vbyly-u-mereji-z-yavylysya-kadry-shturmu-okopiv-voroga-bilya.html

Ракурс

Український військовий продемонстрував кадри ближнього бою і штурм окопів противника поблизу селища Піски (район Донецька).

Відео і коментарі бою від його учасника опублікував журналіст Юрій Бутусов.

Кривавий штурм російських позицій у Пісках: розповідь бійця-оператора Сергія Шутькова, — таку назву має відео.

З 22 воїнів 56 бригади живими повернулися лише шестеро.

Убили трохи р*сні, нас трохи вбили. Коротше, хто хоче «сотку» на місяць заробляти, давайте до нас, — коментує один з фрагментів бою оператор.

«Ракурс» повідомляв, що підрив російської БМП на міні під Вугледаром потрапив на відео, яке 4 грудня опублікували декілька воєнних кореспондентів.

Крім того, на сході українські зенітники збили ворожий гелікоптер.