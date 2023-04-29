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Ракурс
30-летний мужчина подорвался на собственном дворе в Харьковской области, фото:

На Харьковщине местный житель подорвался на собственном дворе — ОВА

29 апр 2023, 16:22
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На Харківщині у селі Вірнопілля Ізюмського району сьогодні, 29 квітня, на власному подвір’ї на невідомому вибуховому пристрої підірвався 30-річний чоловік.


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Постраждалого госпіталізували у стані середньої тяжкості. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Чиновник наголошує, що у Харківській області зберігається висока мінна небезпека.

Нагадаємо, 9 квітня у селі Сніжківка на Харківщині чоловік на городі підірвався на міні «пелюстка». Внаслідок вибуху він отримав осколкові поранення різного ступеня важкості.

Источник: Ракурс


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