30-річний чоловік підірвався на власному подвір’ї на Харківщині

https://racurs.ua/ua/n182512-na-harkivschyni-miscevyy-jytel-pidirvavsya-na-vlasnomu-podvir-yi-ova.html

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На Харківщині у селі Вірнопілля Ізюмського району сьогодні, 29 квітня, на власному подвір’ї на невідомому вибуховому пристрої підірвався 30-річний чоловік.

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Постраждалого госпіталізували у стані середньої тяжкості. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Чиновник наголошує, що у Харківській області зберігається висока мінна небезпека.

Нагадаємо, 9 квітня у селі Сніжківка на Харківщині чоловік на городі підірвався на міні «пелюстка». Внаслідок вибуху він отримав осколкові поранення різного ступеня важкості.