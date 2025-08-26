Новости
Последствия атаки на Константиновку 26 августа, фото: Сергей Горбунов

В Константиновке в результате атаки дронов ранен гражданский и поврежден мусоровоз (ФОТО)

26 авг 2025, 17:57
Російські загарбники сьогодні, 26 серпня, близько 09.30 здійснили чергову атаку на місто Костянтинівка Донецької області за допомогою ударного безпілотника типу FPV.

В результаті отримав поранення цивільний житель. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

За попередніми даними, стан постраждалого оцінюється як легкий — він самостійно звернувся за медичною допомогою до місцевого медичного закладу.

Також російський обстріл завдав суттєвої шкоди міській інфраструктурі.

Ворожий безпілотник влучив по службовому автомобілю-сміттєвозу, який обслуговував житлові квартали міста. Внаслідок вибуху пошкоджено кузов машини та робочі механізми, що ускладнює виконання планових робіт із вивезення твердих побутових відходів, — розповів Горбунов.

Наслідки російської атаки на Костянтинівку 26 серпня, фото: Сергій Горбунов

Згодом, о 12.00, рашисти знову атакували місто безпілотником. Внаслідок цієї атаки загинула цивільна жінка.

Источник: Ракурс


