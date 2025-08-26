В Константиновке в результате атаки дронов ранен гражданский и поврежден мусоровоз (ФОТО)https://racurs.ua/n208707-v-konstantinovke-v-rezultate-ataki-dronov-ranen-grajdanskiy-i-povrejden-musorovoz-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 26 серпня, близько 09.30 здійснили чергову атаку на місто Костянтинівка Донецької області за допомогою ударного безпілотника типу FPV.
В результаті отримав поранення цивільний житель. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.
За попередніми даними, стан постраждалого оцінюється як легкий — він самостійно звернувся за медичною допомогою до місцевого медичного закладу.
Також російський обстріл завдав суттєвої шкоди міській інфраструктурі.
Ворожий безпілотник влучив по службовому автомобілю-сміттєвозу, який обслуговував житлові квартали міста. Внаслідок вибуху пошкоджено кузов машини та робочі механізми, що ускладнює виконання планових робіт із вивезення твердих побутових відходів, — розповів Горбунов.
Згодом, о 12.00, рашисти знову атакували місто безпілотником. Внаслідок цієї атаки загинула цивільна жінка.