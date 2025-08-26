Наслідки російської атаки на Костянтинівку 26 серпня, фото: Сергій Горбунов

Російські загарбники сьогодні, 26 серпня, близько 09.30 здійснили чергову атаку на місто Костянтинівка Донецької області за допомогою ударного безпілотника типу FPV.

В результаті отримав поранення цивільний житель. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

За попередніми даними, стан постраждалого оцінюється як легкий — він самостійно звернувся за медичною допомогою до місцевого медичного закладу.

Також російський обстріл завдав суттєвої шкоди міській інфраструктурі.