Агресія Росії: біля кордону України скупчуються російські війська. Фото: Народна правда

https://racurs.ua/ua/n123953-agresiya-rosiyi-bilya-kordonu-ukrayiny-skupchuutsya-rosiyski-viyska.html

Ракурс

Агресія Росії проти України не припиняється: вздовж українсько-російського кордону зафіксовано стягування угруповання військ країни-окупанта. Нарощування сил противника спостерігається на харківському та маріупольському напрямках.

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Процес стягування російських військ до українського кордону триває, відколи на Донбасі почалися бойові дії. За цей час Росія побудувала біля кордону з Україною спеціальні плацдарми, на які наразі прибувають російські підрозділи. Про це заявив заступник командувача операції Об'єднаних сил, генерал-майор Богдан Бондар в ефірі «Громадського».

За словами Бондаря, йдеться про таку військову інфраструктуру, як полігони і місця для розташування армійських частин і підрозділів, а також залізничні колії: Росія на своїй території відновила ділянки тих напрямків, які вже не проходить через територію України.

Все це зроблено Москвою для того, щоб у короткий термін можна було перекинути до кордону значні сили та засоби, вважає заступник командувача ООС.

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Раніше «Ракурс» повідомляв, що Росія виставила новий прикордонний пост на кордоні з Україною.