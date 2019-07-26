Незаконні пасажирські рейси з Одеси до ОРДЛО блокувала СБУ. Фото: Реальная газета

https://racurs.ua/ua/n124820-nezakonni-pasajyrski-reysy-z-odesy-do-ordlo-blokuvala-sbu-foto.html

Ракурс

До окупованих районів Луганщини з Одеси організували незаконний механізм пасажирських перевезень. Служба безпеки України (СБУ) викрила схему та затримала ділків.

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Нелегальний рейс курсував в обидві сторони, а транспортний маршрут частково пролягав через російську територію. Перетин кордону відбувався на непідконтрольній Києву території. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Незаконне перевезення організували мешканці тимчасово окупованої території. Також до механізму залучили двох жителів Харкова, які працювали «диспетчерами» автобусних рейсів.

Правоохоронці оголосили двом зловмисникам підозру у скоєнні дій, передбачених ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Наразі продовжуються слідчі дії для притягнення до відповідальності інших фігурантів справи. Під час обшуків слідчі виявили документацію та інші речові докази.

Як раніше повідомлялося, СБУ затримала зловмисника, який причетний до перевезення «Буку» з якого збили Boeing рейсу MH17.