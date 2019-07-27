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Спецоперація у Білій Церкві: проводяться 50 обшуків одразу. Фото: "Інформатор"

Спецоперація у Білій Церкві: проводяться 50 обшуків одразу (ФОТО)

27 лип 2019, 09:13
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Спецоперація у Білій Церкві із затримання членів злочинної організації проводиться на даний момент поліцією Київської області.

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На території найбільшого міста Київської області зараз проводиться 50 обшуків одночасно. Про це представники регіональної поліції повідомили на своїй сторінці у Facebook.

Співробітники правоохоронних органів звернулися до жителів міста із попередженням і закликали з розумінням поставитися до обмежувальних заходів. На даний момент деталі операції не відомі, але про них у поліції обіцяють повідомити пізніше.

У повідомленні наголошується, що у місті зараз працюють співробітники кримінальної поліції, слідчі і спецназ.

Спецоперація у Білій Церкві: проводяться 50 обшуків одразу. Фото: FacebookНагадаємо, що вчора НАБУ проводилися обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Згідно з опублікованими даними, детективи проводили обшуки у глави ОАСК Павла Вовка, а також у суддів Євгена Аблова, Ігоря Погрібніченко, Ігоря Качура і Руслана Арсірія.

Джерело: Ракурс


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