Реформа армії: Зеленський затвердив нову шкалу військових звань

Зеленський узаконив нову шкалу військових звань ЗСУ. Фото: newsone.ua

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Ракурс

Нові військові звання в Збройних силах України (ЗСУ) тепер закріплені законодавчо. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

Документ № 0906 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов’язку та проходження військової служби)» повернутий із підписом від президентом 29 листопада, інформує сайт парламенту.

Відповідно до закону, в ЗСУ скасовано військові звання «прапорщик», «старший прапорщик» («мічман», «старший мічман») і запроваджено нові: «рекрут», «штаб-сержант» («штаб-старшина»), «майстер-сержант» і «головний майстер-сержант».

На додаток до цього буде проведено поділ сержантського та старшинського складу на молодший і старший склади.

Новим законом внесено зміни до статутів ЗСУ та законів «Про військовий обов’язок і військову службу» і «Про військову службу правопорядку в Збройних силах України».

У пояснювальній записці уточнюється, що ухвалення цього закону сприятиме вдосконаленню порядку виконання військового обов’язку громадянами України, забезпечить відповідність нових військових звань еквівалентній колонці NATO Code і підвищить роль сержантського та старшинського складу у військовій підготовці особового складу.

Очікується також, що новий закон сприятиме подальшому переведенню ЗСУ на професійну основу.