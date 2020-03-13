Януковича викликають до суду в Києві. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n135125-yanukovycha-vyklykaut-do-sudu-v-kyievi.html

Ракурс

Віктор Янукович, заочно засуджений в Україні екс-президент, який під час Революції гідності втік до Росії, продовжує отримувати повістки від українського суду. Цього разу втікача викликають на розгляд апеляцій його адвокатів, поданихна вирок суду першої інстанції у кримінальному провадженні щодо державної зради Януковича.

Повістка про виклик до суду опублікована 13 березня в «Урядовому кур'єрі».

У ній вказано, що Київський апеляційний суд викликає Януковича як обвинуваченого 23 березня на 11.00.

Суд відбудеться за апеляційними скаргами захисників Януковича на вирок утікачу, винесений Оболонським районним судом Києва 24 січня 2019 року.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд відтермінував до 23 березня засідання з розгляду апеляційних скарг на вирок Януковичу.

Як відомо, торік у Києві Януковича заочно засудили до 13 років позбавлення волі за державну зраду та пособництво у веденні російсько-української війни. Проте екс-президента визнали невинуватим у порушенні територіальної цілісності України. Адвокати Януковича подали апеляції на вирок.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Європейський Союз продовжив санкції проти Януковича, проте зняв їх із двох його соратників.