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Ракурс
Януковича викликають до суду в Києві. Фото: Слово і діло

Януковича викликають до суду в Києві

13 бер 2020, 15:55
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Віктор Янукович, заочно засуджений в Україні екс-президент, який під час Революції гідності втік до Росії, продовжує отримувати повістки від українського суду. Цього разу втікача викликають на розгляд апеляцій його адвокатів, поданихна вирок суду першої інстанції у кримінальному провадженні щодо державної зради Януковича.

Повістка про виклик до суду опублікована 13 березня в «Урядовому кур'єрі».

У ній вказано, що Київський апеляційний суд викликає Януковича як обвинуваченого 23 березня на 11.00.

Повістка Януковичу. Скріншот: Урядовий кур'єр

Суд відбудеться за апеляційними скаргами захисників Януковича на вирок утікачу, винесений Оболонським районним судом Києва 24 січня 2019 року.
Нагадаємо, Київський апеляційний суд відтермінував до 23 березня засідання з розгляду апеляційних скарг на вирок Януковичу.

Як відомо, торік у Києві Януковича заочно засудили до 13 років позбавлення волі за державну зраду та пособництво у веденні російсько-української війни. Проте екс-президента визнали невинуватим у порушенні територіальної цілісності України. Адвокати Януковича подали апеляції на вирок.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Європейський Союз продовжив санкції проти Януковича, проте зняв їх із двох його соратників.

Джерело: Ракурс


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