Митрополит Епіфаній здійснював службу в Свято-Михайлівському соборі. Фото: Прямий

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Великоднє богослужіння завершилося у Свято-Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі.

Віряни не змогли у цьому році особисто відвідати службу, оскільки в Україні запроваджений карантин задля недопущення розповсюдження коронавірусної інфекції COVID-19. Богослужіння транслювали онлайн та по телебаченню.

У Свято-Михайлівському соборі службу здійснював митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Настоятель Православної церкви України привітав вірян зі світлим святом та закликав українців об'єднатися у спільній молитві.

Світле Воскресіння Христове наповнює наші серця радістю та надією. Ми йшли до зустрічі цього свята крізь непередбачувані випробування і обмеження та вперше багато вірян зустрічає його не у храмі, а у власних оселях. І все ж — зараз ми єдині у своїх прагненнях, ми зміцніли завдяки взаємній підтримці і жертовній допомозі ближнім, а наші душі відкриті назустріч Спасителеві. Проведімо ці години у спільній молитві, подякуймо Богові за цей рік у спільноті помісної Православної Церкви України. Світла і любові кожному із вас! — йдеться на сторінці ПЦУ у Facebook.

Великодня служба тривала понад чотири години і минула без безпосередньої участі парафіян.

Нагадаємо, цьогоріч Великдень припадає на 19 квітня — найголовніше свято у православних християн. Однак через пандемію коронавірусу Кабінет міністрів заборонив усі масові святкування на час карантину в Україні.