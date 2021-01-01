Тарифи, мінімалка і податки — що зросте з 1 січня 2021 року

https://racurs.ua/ua/n148510-taryfy-minimalka-i-podatky-scho-zroste-z-1-sichnya-2021-roku.html

Ракурс

З 1 січня 2021 року українцям доведеться звикати до низки нововведень. Йдеться про оновлені тарифи та податки для бізнесу, а також збільшення частини соціальних виплат.

Підняття тарифів

Комунальні послуги в Україні знову дорожчають. Зростуть ціни на тепло, газ та його постачання. Також змінилися правила оплати за використання електропостачання для населення.

В Україні більше немає єдиної ціни на газ для населення, а громадяни платитимуть окремо за паливо як товар та за його постачання.

Причому українці можуть обрати постачальника (понад 50). Більшість споживачів ще не змінювали постачальника, тож в останній платіжці можна побачити свого постачальника та на його сайті подивитись актуальну ціну й порівняти її з іншими пропозиціями.

Загалом ціни на газ для населення в січні коливаються від 7,22 грн до 10,80 грн за куб. м. Більшість постачальників підвищили ціни.

Тарифи на послуги розподілу природного палива на 2021 рік вже затверджені і вони збільшилися по всій країні в середньому на 40%.

Тарифи на тепло також піднімуться по всій Україні. З 1 січня тепло подорожчає від 5,5% до майже 50% залежно від регіону. Після підвищення середньозважений тариф у 23 компаніях становить 1 тис. 121,71 грн/Гкал.

Вартість холодної води для побутових споживачів також збільшиться. У середньому від січня тарифи на воду зростуть на 10−15%. Їх підвищили через те, що зросли інші тарифи, якими послуговуються водоканали.

Істотно подорожчає в Україні й мобільний зв’язок.

Крім того, уряд вперше за три роки підвищив тарифи на електричну енергію для побутових споживачів. Урядовці все ж скасували пільгову ціну на електроенергію для населення — 90 копійок за перші 100 кВт⋅год. З січня і до 31 березня вартість електрики встановлено на рівні 1,68 грн за кВт⋅год.

Зміна прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати

З 1 січня розмір прожиткового мінімуму в Україні становитиме 2 тис. 189 грн. З 1 липня передбачено його ріст до 2 тис. 294 грн, з 1 грудня — до 2 тис. 393 грн.

Заплановано ріст прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп: дітей віком до шести років (з 1 січня — 1 тис. 921 грн), для дітей віком від 6 до 18 років (з 1 січня 2 тис. 395 грн), для працездатних осіб (з 1 січня — 2 тис. 270 грн) та для непрацездатних осіб (з 1 січня — 1 тис. 769 грн).

У держбюджеті України на 2021 рік передбачено два підвищення мінімальної зарплати. Перше — до 6 тис. грн з 1 січня та друге — до 6,5 тис. грн з 1 грудня.

Експерти називали таке рішення популістським та ризикованим для економіки. Вони попереджали, що збільшення мінімальних зарплат, не підтримане високим рівнем продуктивності, може призвести до зростання цін.

Оновлене оподаткування

Податки для фізосіб-підприємців з 1 січня виростуть. Це також пов’язано із збільшенням мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму.

Єдиний соціальний внесок для ФОПів з початку 2021 року зросте із 1 тис. 100 грн до 1 тис. 320 грн на місяць, з грудня — до 1 тис. 430 грн.

Ухвалені Радою закони про підтримку бізнесу під час локдауну передбачають податкові канікули для ФОПів першої групи з грудня 2020 року по травень 2021 року.

Це означає, що у 2021 році вони зможуть зекономити 6,6 тис. на сплаті ЄСВ і 1 тис. 94,5 грн на сплаті єдиного податку.

З нового року для ФОПів встановлять нові ліміти щодо обсягів доходу: перша група — 1 млн грн, друга група — 5 млн грн, третя група — 7 млн грн.

Також з 1 січня підприємцям можна буде вести облік на вибір: в електронному чи паперовому виглядах.

Касові апарати для ФОПів

До 1 січня 2022 року реєстратори розрахункових операцій РРО скасували для всіх, окрім тих, хто надає платні послуги у сфері охорони здоров’я, продає ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів та каміння, ФОПів другої-четвертої груп, чий дохід перевищує 220 мінімальних зарплат (1,32 млн грн).

Пенсії

З 1 січня пенсії зростуть з 2,1 тис. до 2,4 тис. завдяки підвищенню «мінімалки» до 6 тис грн. Це підвищення охопить тих, кому більше 65 років і чий стаж сягає 30 років для чоловіків і 25 років — для жінок.

З 1 березня запланована індексація пенсій (на 11%), а з квітня — автоматичний перерахунок працюючим пенсіонерам з урахуванням розміру зарплати і набутого стажу.