Ляшко. Фото: МОЗ

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Локдаун в Україні триває, а деякі абсурдні обмеження, які збили з пантелику українців, пояснив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

За його словами, продаж шкарпеток та інших побутових товарів було обмежено не тому, що вірус передається через шкарпетки, а через те, що бізнес, який займається продажем побутових товарів втрачає під час карантину на користь великих супермаркетів. Про це він заявив у інтерв’ю для видання LB.

Також головний санітарний лікар пояснив, чому уряд обмежив продаж презервативів у супермаркетах. Як повідомляє Ляшко, презервативи продовжують вільно продаватися в аптеках.

Презервативи продаються в аптеках. Покажіть мені цього супергіганта, будь ласка, який три тижні карантину ходить щодня купувати презервативи, — заявив Ляшко.

Також він додав, що після новорічних свят діти отримали гроші в подарунок від бабусь і хочуть щось купити, але магазини з іграшками закриті, тому вони підуть у супермаркет і куплять іграшку.

Якщо в супермаркеті іграшки під час карантину не продаються — дитина потім, після карантину, купить собі цей гостинець, коли магазини будуть у рівних умовах. Таким чином зменшується мобільність населення, бо дитина не піде за іграшкою під час карантину, пояснює Ляшко.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що локдаун в Україні, який триватиме до 24 січня, масово порушують на гірськолижних курортах. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пригрозив представникам бізнесу, які працюють в період карантинних обмежень. Він ініціював перевірки закладів громадського харчування з залученням Національної поліції.