На Дніпропетровщині таксисти облили клієнта зеленкою. Фото: epravda

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Ракурс

На Дніпропетровщині в Кам’янському таксисти покарали водія, який вирішив над ними познущатися.

Упродовж дня один і той же клієнт п’ять разів викликав таксі, а коли машини прибували за викликом, то відмовлявся виходити з дому, пише 5692.

Причини такої поведінки невідомі, але згодом водії служби вирішили покарати клієнта. Вони виманили чоловіка на вулицю та облили зеленкою.

При цьому змусили розплатитися за хибний виклик п’яти машин.

Нагадаємо, в Києві таксист повідомив поліції про неіснуючий розбійний напад, щоб виправдатися перед дружиною за витрачені гроші. Згідно з вигаданою історією, біля станції метро «Нивки» на чоловіка було здійснено розбійний напад.