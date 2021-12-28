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Ракурс
Мій досвід роботи з сайтом Bit Trade

Мій досвід роботи з сайтом Bit Trade

28 гру 2021, 14:10
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Сайт Bit Trade надає нам сервіси та інструменти для купівлі чи продажу цифрового активу bitbon.

Цей сайт розпочав свою роботу у 2018 році і я користуюсь даним сервісом з моменту його запуску. Я повністю задоволений його роботою і хотів би зазначити його головні плюси:

  • простий та зручний у використанні інтерфейс;

  • високий рівень захисту активів та особистих даних;

  • дуже просто вводити та виводити кошти.

На сайті представлено п’ять способів поповнення балансу та виводу коштів, для Вашої зручності:

  • за допомогою сервісу Advanced Cash.

  • за допомогою банківської карти Visa та Mastercard.

  • за допомогою платіжного доручення (Invoice).

  • за допомогою сервісу Interkassa.

  • за допомогою сервісу Payeer.

Мій досвід роботи з сайтом Bit Trade

На сайті представлений дуже зручний спосіб купівлі bitbon за допомогою сервісу Quickbot. Вам потрібно тільки вказати бажану суму купівлі bitbon, а сервіс здійснить купівлю автоматично по найвигіднішому курсу.

Також на сайті є партнерський сервіс Investbox призначений для ведення інвестиційної та партнерської діяльності сумісно з компанією Bit Trade.

В рамках сервісу Investbox передбачені дві продуктові групи:

1. Інвестиційні продукти — ІВ-пакети програми «Продвинутый инвестор».

2. Партнерські продукти — ІВ-модулі програми «Стратегический партнер».

На сайті Bit Trade представлено дуже багато інструментів сервісу Investbox і кожен з них заслуговує окремої уваги. Для опису всіх можливостей та плюсів цих інструментів знадобиться ще не одна така ж стаття.

Отже, продукти сервісу Investbox:

1. Інвестиційні продукти програми «Продвинутый инвестор»:

ІВ-пакети, які доступні саме зараз:

  • ІВ-пакет Bit Trade Mining Accelerator 4.0;

  • ІВ-пакет Mining-інвестор;

  • ІВ-пакет Приватний маркетмейкер.

ІВ-пакети, які готуються до запуску:

  • ІВ-пакет Банківська карта;

  • ІВ-пакет Ерудований інвестор.

ІВ-пакети, які стануть доступними найближчим часом:

  • ІВ-пакет Біржовий інвестор;

  • ІВ-пакет Бізнес-інвестордж;

  • ІВ-пакет іРА-інвестор.

Зверніть увагу, що кількість ІВ-пакетів буде ще збільшуватись. Ви можете обрати будь-який з ІВ-пакетів або декілька для ведення інвестиційної діяльності.

2. Партнерські продукти програми «Стратегический партнер»:

  • ІВ-модуль «Инвестиционный агент»;

  • ІВ-модуль «Инвестиционный консультант»;

  • ІВ-модуль «Инвестиционный советник».

Кожен з ІВ-модулів дозволяє розпочати партнерську діяльність з компанією Bit Trade та отримувати додатковий дохід.

За час роботи з сервісом Bit Trade я суттєво примножив свій капітал. На сьогодні, я користуюсь всіма доступними інструментами сервісу Bit Trade та Investbox і кожен з них приносить мені прибуток.


Отже, сервіс Bit Trade — це величезна кількість можливостей для інвестицій. Кожен з продуктів сервісу Bit Trade та Investbox принесе Вам прибуток.

https://www.bitbon.space/ru/home?ref=126680

Джерело: Ракурс


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