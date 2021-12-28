Мій досвід роботи з сайтом Bit Trade

https://racurs.ua/ua/n164907-miy-dosvid-roboty-z-saytom-bit-trade.html

Ракурс

Сайт Bit Trade надає нам сервіси та інструменти для купівлі чи продажу цифрового активу bitbon.

Цей сайт розпочав свою роботу у 2018 році і я користуюсь даним сервісом з моменту його запуску. Я повністю задоволений його роботою і хотів би зазначити його головні плюси:

простий та зручний у використанні інтерфейс;

високий рівень захисту активів та особистих даних;

дуже просто вводити та виводити кошти.

На сайті представлено п’ять способів поповнення балансу та виводу коштів, для Вашої зручності:

за допомогою сервісу Advanced Cash.

за допомогою банківської карти Visa та Mastercard.

за допомогою платіжного доручення (Invoice).

за допомогою сервісу Interkassa.

за допомогою сервісу Payeer.

На сайті представлений дуже зручний спосіб купівлі bitbon за допомогою сервісу Quickbot. Вам потрібно тільки вказати бажану суму купівлі bitbon, а сервіс здійснить купівлю автоматично по найвигіднішому курсу.

Також на сайті є партнерський сервіс Investbox призначений для ведення інвестиційної та партнерської діяльності сумісно з компанією Bit Trade.

В рамках сервісу Investbox передбачені дві продуктові групи:

1. Інвестиційні продукти — ІВ-пакети програми «Продвинутый инвестор».

2. Партнерські продукти — ІВ-модулі програми «Стратегический партнер».

На сайті Bit Trade представлено дуже багато інструментів сервісу Investbox і кожен з них заслуговує окремої уваги. Для опису всіх можливостей та плюсів цих інструментів знадобиться ще не одна така ж стаття.

Отже, продукти сервісу Investbox:

1. Інвестиційні продукти програми «Продвинутый инвестор»:

ІВ-пакети, які доступні саме зараз:

ІВ-пакет Bit Trade Mining Accelerator 4.0;

ІВ-пакет Mining-інвестор;

ІВ-пакет Приватний маркетмейкер.

ІВ-пакети, які готуються до запуску:

ІВ-пакет Банківська карта;

ІВ-пакет Ерудований інвестор.

ІВ-пакети, які стануть доступними найближчим часом:

ІВ-пакет Біржовий інвестор;

ІВ-пакет Бізнес-інвестордж;

ІВ-пакет іРА-інвестор.

Зверніть увагу, що кількість ІВ-пакетів буде ще збільшуватись. Ви можете обрати будь-який з ІВ-пакетів або декілька для ведення інвестиційної діяльності.

2. Партнерські продукти програми «Стратегический партнер»:

ІВ-модуль «Инвестиционный агент»;

ІВ-модуль «Инвестиционный консультант»;

ІВ-модуль «Инвестиционный советник».

Кожен з ІВ-модулів дозволяє розпочати партнерську діяльність з компанією Bit Trade та отримувати додатковий дохід.

За час роботи з сервісом Bit Trade я суттєво примножив свій капітал. На сьогодні, я користуюсь всіма доступними інструментами сервісу Bit Trade та Investbox і кожен з них приносить мені прибуток.

Отже, сервіс Bit Trade — це величезна кількість можливостей для інвестицій. Кожен з продуктів сервісу Bit Trade та Investbox принесе Вам прибуток.

https://www.bitbon.space/ru/home?ref=126680