Польща проти поступок РФ — про що домовились Дуда і Зеленський

https://racurs.ua/ua/n165988-polscha-proty-postupok-rf-pro-scho-domovylys-duda-i-zelenskyy.html

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Україна заслуговує на всеосяжну підтримку Заходу. Про це заявили у Польщі після зустрічі президентів Володимира Зеленського і Анджея Дуди у місті Вісла.

Польща підтримує Україну і виступає проти поступок Росії, — заявив міністр із канцелярії президента Польщі Якуб Кумох.

У Дуди вказали, що Варшава прагне повної координації між сусідніми державами.

Очільник Бюро міжнародної політики президента Польщі Якуб Кумох також додав, що Польща не підтримує політику поступок Москві. 20 січня він зауважив, що переговори між делегацією України та Польщі мали тривати до пізнього вечора й мали різні формати.

Насамперед хотів би подякувати польському народу, польській державі за незмінну, непохитну підтримку територіальної цілісності й суверенітету України, — заявив заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга.

Чиновник наголосив, що Київ продовжить дипломатичні зусилля заради миру, а українська влада протидіятиме геополітичному проекту Росії Nord Stream 2 разом із Польщею.