Володимир Зеленський записав нове відео з Києва. Скріншот з відео

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Ракурс

Президент України Володимир Зеленський залишається в Києві.

Лідер українців сьогодні, 25 лютого, записав відео з площі перед Офісом президента. Він наголосив, що разом з іншими високопосадовцями знаходиться в Києві для захисту України. Відео опубліковане на сторінці Володимира Зеленського у Facebook.

Разом із президентом в об'єктив камери потрапили голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, голова Офісу президента Андрій Єрмак, прем'єр-міністр Дениса Шмигаль та радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова Офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Всі ми тут. Наші військові тут. Громадяни, суспільство тут. Всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде й далі. Слава нашим захисникам! Слава нашим захисницям! Слава Україні, — сказав Зеленський.

Тим часом радник голови Офісу президента Михайло Подоляк 25 лютого на брифінгу заявив, що глава держави перебуває в столиці й працює цілодобово — зустрічається з керівництвом країни, з Кабінетом міністрів, з депутатами. Також відбуваються постійні консультації зі світовими лідерами.

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Нагадаємо, 25 лютого президент країни-агресора Володимир Путін заявив, що основні зіткнення в ході «спецоперації Росії» в Україні відбуваються з «націоналістичними формуваннями». Путін наголосив, що не чекає на домовленості зі «зграєю наркоманів і неонацистів, яка засіла в Києві і взяла в заручники весь український народ».

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія позначила його «як ціль номер один», а його родину — «як ціль номер два». Глава держави упевнений, що російські окупанти хочуть його знищити.