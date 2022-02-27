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Ракурс
РФ продовжує накопичувати авіацію у Білорусі

РФ продовжує накопичувати авіацію у Білорусі

27 лют 2022, 22:30
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Російська Федерація продовжує накопичення авіаційної техніки та активізацію спецпризначенців на території Республіки Білорусь.

У вечірньому зведенні з фронту за 27 лютого Генштаб ЗСУ розповів, що на аеродромі Мачулищі зосереджено понад 50 літаків, 10 вертольотів та два літаки Ан-124. З аеродромів Барановичі та Мачулищі постійно злітають транспортні літаки в напрямку України.



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Крім того, білоруське командування привело у бойову готовність частину своїх підрозділів.

Раніше «Ракурс» повідомляв про телефонну розмову президента України Володимира Зеленського і самопроголошеного лідера РБ Лукашенка. Зеленський розмовляв з диктатором про наміри атаки за участю ЗС Білорусі. Сьогодні ракети, випущені з території Білорусі, поцілили у військову частину на Волині та аеродром Житомира.

Джерело: Ракурс


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