Морська піхота РФ влаштувала бунт й відмовилася висаджуватися в Одесі

Морська піхота РФ. Фото: yandex.ru

https://racurs.ua/ua/n167775-morska-pihota-rf-vlashtuvala-bunt-y-vidmovylasya-vysadjuvatysya-v-odesi.html

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Російські десантники влаштували бунт і відмовилися штурмувати Одесу.

Командування окупаційних військ РФ очікувало, що великі десантні кораблі причалять до одеського пляжу «Лузанівка». Однак в останній момент росіяни попросили Україну дати можливість покинути затоку. Про це 1 березня повідомляє видання «Думська».

Протиповітряна оборона та захисники Одеси вже готувалися давати відсіч загарбникам, але в останній момент росіяни вийшли на зв’язок і попросили дати їм можливість покинути затоку.

Зазначається, що строковики морської піхоти РФ відмовилися виконувати наказ і штурмувати узбережжя Одеси. На російських кораблях виник бунт. Солдати країни-агресора злякалися українських морпіхів, які воюють на Донбасі вже по п’ять та більше років.

Нагадаємо, російські загарбники зазнають значних втрат після початку повномасштабного вторгнення в Україну. За п’ять днів війни в Україні загинули 5 тис. 710 російських військових, а 200 окупантів здалися в полон.

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Компенсації російським сім’ям за вбитих в Україні родичів дуже мізерні. Міноборони Російської Федерації виплачуватиме по 11 тис. рублів сім’ям загиблих окупантів, а за нинішнім курсом це 50 дол.

Джерело: «Думська»