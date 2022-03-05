В Італіі арештували маєтки російських олігархів – газета Repubblica

https://racurs.ua/ua/n167977-v-italii-areshtuvaly-maietky-rosiyskyh-oligarhiv-gazeta-repubblica.html

Ракурс

Італія заморозила дві вілли російського олігарха Володимира Соловйова вартістю 8 млн євро, а також віллу олігарха Алішера Усманова, повідомляє видання La Repubblicca.

Два маєтки Соловйова вартістю 8 млн євро на озері Комо заморожені італійськими правоохоронцями. Операцію провели військові спеціального підрозділу Фінансової гвардії.

Такі дії проводяться на виконання санкцій, передбачених Міністерством економіки щодо найзаможніших росіян.

Нагадаємо, Євросоюз запровадив санкції проти олігархів 23 та 28 лютого.

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Військові також здійснили другий арешт в Арзачені на Сардинії — Італія заморозила особняки 68-річного сталевого магната Алішера Усманова. Вартість майна становить близько 16 млн євро.

Усманов — мільярдер, засновник USM Holdings, один із найбагатших бізнесменів Росії та близький союзник Путіна. Соловйов — телеведучий та пропагандист, також входить до близького оточення Путіна.