Обстріл аеропорту «Вінниця» – окупанти вбили дев’ятьох людей (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n168039-obstril-aeroportu-vinnycya-okupanty-vbyly-dev-yatoh-ludey-video.html

Ракурс

Аеропорт у Вінниці обстріляли російські фашисти. З-під завалів рятувальники дістали шістьох людей, а також дев’ять тіл загиблих.

Наразі постраждалим надається медична допомога, серед загиблих — п’ять цивільних та чотири військових. Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

Зазначається, що продовжуються пошуки ще однієї людини. На місці працюють 143 рятувальники та 23 одиниці техніки.

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Нагадаємо, 6 березня російські війська завдали ракетного удару по аеропорту у Вінниці. Вчора було відомо про одного загиблого.