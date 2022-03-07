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Обстріл аеропорту «Вінниця» – окупанти вбили дев’ятьох людей (ВІДЕО)

Обстріл аеропорту «Вінниця» — окупанти вбили дев’ятьох людей (ВІДЕО)

7 бер 2022, 10:26
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Аеропорт у Вінниці обстріляли російські фашисти. З-під завалів рятувальники дістали шістьох людей, а також дев’ять тіл загиблих.

Наразі постраждалим надається медична допомога, серед загиблих — п’ять цивільних та чотири військових. Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

Зазначається, що продовжуються пошуки ще однієї людини. На місці працюють 143 рятувальники та 23 одиниці техніки.



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Нагадаємо, 6 березня російські війська завдали ракетного удару по аеропорту у Вінниці. Вчора було відомо про одного загиблого.

Джерело: Ракурс


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