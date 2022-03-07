Данія заявила про відмову від російського газу

https://racurs.ua/ua/n168045-daniya-zayavyla-pro-vidmovu-vid-rosiyskogo-gazu.html

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Вторгнення Росії в Україну змушує демократичні країни відмовлятися від російського газу та нафти. Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявив, що країна готові відмовитися від газу РФ.

Історичні часи вимагають історичних рішень. Безглуздий і жорстокий напад Путіна на Україну ознаменував нову еру в Європі, нову реальність, — цитує чиновника видання Reuters.

За його словами, Данія поступово збільшуватиме видатки на оборону, щоб досягти 2% ВВП до 2033 року.

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Це еквівалентно зростанню щорічних витрат на оборону приблизно на 18 млрд данських крон (2,65 млрд дол.). Ідеться про найбільші інвестиції в оборону Данії за останній час.

Прем'єр-міністр сказав, що основні парламентські партії домовилися про те, що Данія повинна стати незалежною від російського газу «як можна швидше».