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Ракурс
Діліться інформацією – завдяки чат-боту захисники масово знищують техніку ворога

Діліться інформацією — завдяки чат-боту захисники масово знищують техніку ворога

9 бер 2022, 15:51
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Що робити, якщо ви виявили техніку російських окупантів, нагадує Служба безпеки України.

Відомство просить українців продовжувати слідкувати за переміщенням техніки ворога і надсилати дані у спеціальний бот. Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Завдяки роботі бота лише минулої ночі знищили в одному місці близько 500 одиниць техніки окупантів.

Офіційний чат-бот вкотре допоміг нашим військовим ліквідувати ворога. Цього разу на Харківщині, — зазначили в повідомленні.

Українські захисники «поклали спати» окупантів на Балаклійському ремонтному заводі. Близько 500 одиниць техніки знищено.



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Інформацію в бот просять надсилати чітку і структуровану, а за можливості ще й з геолокаціями. Підключитися до бота можна за цим посиланням: https://t.me/stop_russian_war_bot

Нагадаємо, американські розвідники вважають, що російські окупанти з початку війни проти України втратили від 8 до 10% військового майна. Техніка рашистів знищена або виведена з ладу.

Джерело: Ракурс


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