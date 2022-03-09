Діліться інформацією – завдяки чат-боту захисники масово знищують техніку ворога

https://racurs.ua/ua/n168198-dilitsya-informaciieu-zavdyaky-chat-botu-zahysnyky-masovo-znyschuut-tehniku-voroga.html

Ракурс

Що робити, якщо ви виявили техніку російських окупантів, нагадує Служба безпеки України.

Відомство просить українців продовжувати слідкувати за переміщенням техніки ворога і надсилати дані у спеціальний бот. Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Завдяки роботі бота лише минулої ночі знищили в одному місці близько 500 одиниць техніки окупантів.

Офіційний чат-бот вкотре допоміг нашим військовим ліквідувати ворога. Цього разу на Харківщині, — зазначили в повідомленні.

Українські захисники «поклали спати» окупантів на Балаклійському ремонтному заводі. Близько 500 одиниць техніки знищено.

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Інформацію в бот просять надсилати чітку і структуровану, а за можливості ще й з геолокаціями. Підключитися до бота можна за цим посиланням: https://t.me/stop_russian_war_bot

Нагадаємо, американські розвідники вважають, що російські окупанти з початку війни проти України втратили від 8 до 10% військового майна. Техніка рашистів знищена або виведена з ладу.