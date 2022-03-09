2 млрд євро від Європейського банку отримає Україна та її сусіди

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Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) оголосив про виділення так званого «пакету стійкості» обсягом 2 млрд євро у зв’язку з війною в Україні.

Пакет допомоги підтримало правління банку. Гроші будуть спрямовані на підтримку людей, компаній і країн, які постраждали внаслідок війни. Про це з посиланням на прес-службу ЄБРР повідомляє «Європейська правда».

Зазначається, що фінансування буде надано у стислі терміни для підтримки українських компаній, зокрема, у вигляді відтермінованих кредитів, підтримки ліквідності, торгового фінансування.

Можлива допомога компаніям з переїздом, щоб вони могли продовжувати діяльність, а також екстрена підтримка для невідкладних реформ.

Кошти для країн-сусідів України передбачені для допомоги у зв’язку з приїздом біженців, пом’якшення наслідків війни та санкцій для їхнього енергетичного сектору, підтримання ліквідності для малого та середнього бізнесу.

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Банк зазначає, що планує активно допомагати у майбутній відбудові України у співпраці з ЄС, США та іншими міжнародними фінансовими установами.

Джерело: «Європейська правда»