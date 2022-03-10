Лукашенко доручив білоруським фахівцям увімкнути струм на ЧАЕС

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко доручив своїм фахівцям забезпечити енергопостачання Чорнобильської АЕС.

Про це повідомило провладне інформагентство «Белта». Перед цим Лукашенко провів телефонну розмову з президентом рф путіним.

Тим часом «Енергоатом» повідомив, що Запорізька і Чорнобильська АЕС перебувають під контролем окупаційних військ, а персонал продовжує працювати фактично під дулами автоматів.

Із чотирьох ліній, які живлять електроенергією і саму ЗАЕС, дві пошкоджені окупантами. Якщо пошкодять ще дві — буде катастрофа, вважають «Енергоатомі».

ЧАЕС агресор використовує як військову базу. Станція частково знеструмлена. Наразі працюють аварійні дизельні генератори, але це не надовго.

Глава «Енергоатому» України Петро Котін розповів, які наслідки має відключення Чорнобильської АЕС від електропостачання:

Що найнебезпечніше у Чорнобильській зоні — це сховища СВЯП-1 (система зберігання відпрацьованого ядерного палива). Там перебуває понад 20 тис. збірок. Це відпрацьоване паливо, яке працювало в активних зонах реактора Чорнобильської станції, воно вивантажене туди із реакторів. Це «мокре зберігання», збірки охолоджуються насосами. Якщо припиниться знімання тепла з цих збірок, то поступово вони нагріватимуться. І врешті-решт дійде до такої температури, за якої почне плавитися сам конструкційний матеріал, у якому знаходяться таблетки ядерного палива. З цього моменту температури досягнуть такого значення, при якому сам ядерний матеріал, а також вода, яка його охолоджує, стане радіоактивною, вода виходитиме і викидатиме радіоактивні ізотопи також у вигляді пари в повітря, в атмосферу, утворюючи радіоактивну хмару.



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Всі об'єкти Чорнобильської атомної електростанції 9 березня знеструмленні, оскільки відбулось аварійне відключення останньої лінії електропередачі, що вела до об'єкта.