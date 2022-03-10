Велика Британія оголосила про санкції проти семи російських олігархів

https://racurs.ua/ua/n168238-velyka-brytaniya-ogolosyla-pro-sankciyi-proty-semy-rosiyskyh-oligarhiv.html

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Велика Британія запровадила санкції проти впливових російських бізнесменів.

Цього разу обмеження стосуються Романа Абрамовича, голови ВТБ Андрія Костіна, голови «Газпрому» Олексія Міллера, засновника Rusal Олега Дерипаски, голови ради директорів банку «Россия» Дмитра Лебедєва, голови «Роснефти» Ігоря Сечина та голови «Транснефти» Миколи Токарєва.

Санкції передбачають замороження активів на території Британії та заборону на перетин кордону.

Загалом ці олігархи володіють 19,74 млрд дол.

Абрамовичу заморозять активи, йому заборонять в’їжджати в країну, а також здійснювати операції з приватними особами та підприємствами Великої Британії. Дерипаска та Абрамович потрапляють під транспортні санкції, що означає заборону на перетин будь-яким російським повітряним судном британського кордону.

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