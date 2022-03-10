Дивізіон «Іскандерів» знищили на Чернігівщині

https://racurs.ua/ua/n168241-dyvizion-iskanderiv-znyschyly-na-chernigivschyni.html

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У Чернігівській області ЗСУ знищили дивізіон балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер-М», які обстрілювали мирне населення.

Про це 10 березня повідомило оперативне командування «Північ» Збройних сил України.

Ракетний комплекс «Іскандер» призначений для ураження бойовими частинами у звичайному спорядженні малорозмірних і площинних цілей у глибині оперативної побудови військ противника. Цю зброю рашисти широко застосовують під час нападу на Україну.

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Максимальна дальність ураження цілі балістичними ракетами з ОТРК «Іскандер-М» — не менше 500 км (оголошена публічно) і може сягати 700 км (за експертними оцінками, при застосуванні ядерної боєголовки або полегшеної звичайної).

Існує модифікація для пуску крилатих ракет 9М729 з максимальною дальністю до 2500 км, що порушує умови договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.