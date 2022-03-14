Нацбанк заборонив вільно вивозити з України понад 10 тис. євро

НБУ заборонив вільно вивозити з України понад 10 тис. євро. Фото: stock.adobe.com

https://racurs.ua/ua/n168369-nacbank-zaboronyv-vilno-vyvozyty-z-ukrayiny-ponad-10-tys-ievro.html

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Національний банк України вніс зміни щодо вільного вивезення грошей закордон.

Регулятор повернув вимогу про надання громадянами підтверджуючих документів банків під час переміщення за межі України понад 10 тис. євро. Ще 4 березня були внесені зміни до постанови «Про роботу банківської системи в період введення воєнного стану», які давали можливість фізичним особам не надавати підтверджуючі документи під час перевезення валютних цінностей за кордон. Про це повідомила прес-служба НБУ.

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Якщо українець вивозитиме за кордон валюту в сумі понад 10 тис. євро, то потрібно буде надати підтверджуючі документи — документи про зняття готівки з власних рахунків або про придбання банківських металів. У Нацбанку пояснили, що відповідне рішення ухвалили, щоб запобігти виведенню капіталу за кордон. Також регулятор ураховував комунікації з відповідними органами держвлади.

Нагадаємо, 9 березня Центробанк РФ на тлі запроваджених проти Росії безпрецедентних санкцій ввів нові правила щодо валютних операцій. Банкам заборонили продавати громадянам готівкову валюту, а з валютних рахунків можна буде зняти не більше 10 тис. дол.