Рашисти вперше обстріляли Житомирщину з «Градів», є загиблі

Рашисти вперше обстріляли Житомирщину з «Градів». Фото:

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Ракурс

Житомирську область окупанти вперше обстріляли з реактивних систем залпового вогню «Град».

Ціллю ворожих снарядів стала Народицька територіальна громада. Обстріляли загарбники село Селець. Про це 21 березня під час щоденного брифінгу повідомив голова Житомирської обласної адміністрації Віталій Бунечко.

Сьогодні понеділок, 21 березня. Двадцять шостий день війни. Нічого нового не повідомлю. Перманентні обстріли Народицької територіальної громади. Вчора ворог, напевно, вперше застосував за попередніми даними, «Гради». Було випущено по Народицькій територіальній громаді — по населеному пункту Селець, — зазначив він.



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Внаслідок обстрілів загинули три військовослужбовці та одна цивільна особа. Бунечко зазначив, що регіон продовжує укріплювати рубежі.

Нагадаємо, 20 березня російські окупанти обстріляли Подільський район Києва. Внаслідок обстрілів та виниклої пожежі був знищений торговий центр, жертвами ракетної атаки стали восьмеро осіб.