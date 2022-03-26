Царьов матиме час вивчити, коли почалася Друга світова - прокуратура просить для нього довічне

https://racurs.ua/ua/n168874-carov-matyme-chas-vyvchyty-koly-pochalasya-druga-svitova-dlya-nogo-prosyat-dovichne.html

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Олег Царьов опинився у полі зору українських правоохоронців. Генеральний прокурор Ірина Венедиктова заявила, що колишньому нардепу від Партії регіонів висунули підозру. Прокуратура просить для нього довічне.

Царьов — депутат Ради чотирьох скликань, востаннє обирався від Партії регіонів (2012 до 2014 року). У травні 2014 року балотувався у президенти, проте зняв свою кандидатуру. У червні того ж року Верховна Рада позбавила його депутатської недоторканності та дала згоду на його арешт за підозрою у сепаратизмі.

Царьов О.А., віднині ви підозрювана особа у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 та ч. 1 ст. 111−1 КК України — заклики до вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків, а також до підтримки рішень та дій держави-агресора і її збройних формувань, до співпраці з державою-агресором і її збройними формуваннями, — написала генпрокурор у своїх соцмережах.

Наприкінці червня 2014 року Царьов втік на окупований Донбас, де став спікером «парламенту Союзу народних республік» — органу проросійських бойовиків, який мав обʼєднати «парламенти» самопроголошених «ДНР» і «ЛНР».

Минулого тижня очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул оприлюднив допис Царьова, в якому той говорить, що російські солдати вже підійшли до Кривого Рогу, та пропонує співпрацю з рф задля «збереження міста та життя городян».

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У ці дні колишній народний депутат від «Партії регіонів» Царьов переховується у РФ від слідства за звинуваченням у державній зраді через колабораціонізм із Росією під час захоплення Криму.

У середині березня Царьов «засвітився» поблизу Києва. Він приїхав сюди, щоб роздати мешканцям непідконтрольних Києву населених пунктів «гуманітарну допомогу». Відео з екс-нардепом опублікував пропагандистський телеканал Russia Today.