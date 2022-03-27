Окупанти в Україні втратили вже майже 600 танків та 1 тис. 700 бронемашин

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Окупанти в Україні втратили вже майже 600 танків. Фото: ЗСУ
Окупанти в Україні втратили вже майже 600 танків та 1 тис. 700 бронемашинhttps://racurs.ua/ua/n168904-okupanty-v-ukrayini-vtratyly-vje-mayje-600-tankiv-ta-1-tys-700-bronemashyn.htmlРакурс
Російська армія в Україні з початку повномасштабного вторгнення зазнала колосальних втрат.
Збройні сили рф на 32-й війни недорахувалися майже 600 танків, понад 1 тис. 600 бронемашин різних типів, майже 300 артилерійських систем, 121 літак та 127 гелікоптерів. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Орієнтовні втрати російських військ на 32-й день війни проти України:
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- особового складу — близько 16 тис. 600 осіб,
- танків — 582 од,
- бойових броньованих машин — 1 тис. 664 од,
- артилерійських систем — 294 од,
- РСЗВ — 93 од,
- засоби ППО — 52 од,
- літаків — 121 од,
- гелікоптерів — 127 од,
- автомобільної техніки — 1 тис. 144 од,
- кораблі /катери — 7 од,
- цистерн з ПММ — 73,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 56.
- Спеціальна техніка — 21.
- Пускові установки ОТРК/ТРК — 4.
Нагадаємо, 26 березня радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що на Київщині з’явилася нова гаряча точка — місто Славутич. Також зусилля росіян зосереджені на місті Маріуполь — там точаться вуличні бої.