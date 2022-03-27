Окупанти в Україні втратили вже майже 600 танків та 1 тис. 700 бронемашин

Окупанти в Україні втратили вже майже 600 танків. Фото: ЗСУ

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Російська армія в Україні з початку повномасштабного вторгнення зазнала колосальних втрат.

Збройні сили рф на 32-й війни недорахувалися майже 600 танків, понад 1 тис. 600 бронемашин різних типів, майже 300 артилерійських систем, 121 літак та 127 гелікоптерів. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Орієнтовні втрати російських військ на 32-й день війни проти України:

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особового складу — близько 16 тис. 600 осіб,

танків — 582 од,

бойових броньованих машин — 1 тис. 664 од,

артилерійських систем — 294 од,

РСЗВ — 93 од,

засоби ППО — 52 од,

літаків — 121 од,

гелікоптерів — 127 од,

автомобільної техніки — 1 тис. 144 од,

кораблі /катери — 7 од,

цистерн з ПММ — 73,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 56.

Спеціальна техніка — 21.

Пускові установки ОТРК/ТРК — 4.

Нагадаємо, 26 березня радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що на Київщині з’явилася нова гаряча точка — місто Славутич. Також зусилля росіян зосереджені на місті Маріуполь — там точаться вуличні бої.