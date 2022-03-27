Чернігів залишився без води, тепла та світла через бойові дії

Зруйнований рашистами Чернігів. Фото: В'ячеслав Чаус у Facebook

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Місто Чернігів через повномасштабну війну в Україні залишилося без Електропостачання, теплопостачання та водопостачання

Через ураження об'єктів критичної інфраструктури в обласному центрі відсутні світло, тепло та вода. Газопостачання здійснюється частково, відновлювальні роботи проводяться в міру можливості. Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус у Telegram.

За словами керівника ОДА, за останню добу в області зареєстрували вісім пожеж, із них одну — через обстріли російською армією населених пунктів (житловий сектор). З 24 лютого у Чернігові ліквідували 386 пожеж, з яких 257 виникли через обстріли. Врятували 44 людей, із них 10 дітей.

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Чаус відзначив, що за добу піротехніки ДСНС шість разів виїжджала для знешкодження боєприпасів, що не розірвалися. З початку вторгнення рф Україну рятувальники виявили та вилучили 115 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, у Чернігові вночі 23 березня російські окупанти скинули авіабомби на автомобільний міст через Десну, який сполучав місто з Києвом. Внаслідок удару впав один із прольотів мосту.