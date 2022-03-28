Злочинці та бойовий резерв – в росії триває масова мобілізація

https://racurs.ua/ua/n168954-zlochynci-ta-boyovyy-rezerv-v-rosiyi-tryvaie-masova-mobilizaciya.html

Ракурс

Масштабна мобілізація в росії за програмою «БАРС» (боевой армейский резерв страны) розпочнеться з 1 квітня

Щоб приховати заходи з масової мобілізації, її проводитимуть одночасно з плановим призовом на строкову службу. Про це пише Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Це стане прикриттям великої кількості мобілізованих, що прибуватимуть до воєнкоматів. Ці резервісти надалі направлятимуться для поповнення підрозділів окупаційних військ в районах бойових дій на території України.

Одночасно за допомогою програми «БАРС» приховують залучення до бойових дій російських ув’язнених.

Зокрема, близько 100 злочинців, утримуваних у колонії «Чернокозово» (Чеченська республіка), вже готуються до відправки до України. Всі вони засуджені за важкими кримінальними статтями (грабіж, вбивства, розповсюдження наркотиків).

Засудженим, які отримали строки за політичними статтями (екстремізм, тероризм), подібні угоди не пропонуються.

Тим, хто погодився, обіцяна повна амністія в разі повернення живим після участі у бойових діях. Прикметно, що таким «мобілізованим» не дозволяють бачитися з рідними та взагалі інформувати їх про свою участь у війні в Україні.

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«БАРС» — програма термінового формування армійських резервів армії РФ. Ті, хто підписали контракти по програмі, отримують постійне грошове забезпечення (навіть перебуваючи у резерві) зі збереженням місця роботи та середнього заробітку.

Протягом року резервісти можуть бути призвані на збори (до 1 місяця), де можуть залучатися до навчань та виконання інших завдань. Щомісячна оплата по контракту сягає 12% окладу військовослужбовців (залежно від звання та посади). Загальна кількість осіб, що підписали контракти «БАРС» складає близько 100 тис.