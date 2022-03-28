Список агентів ФСБ в Європі оприлюднила українська розвідка

https://racurs.ua/ua/n168942-spysok-agentiv-fsb-v-ievropi-opryludnyla-ukrayinska-rozvidka.html

Ракурс

Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило список із 620 співробітників федеральної служби безпеки російської федерації.

Вони здійснюють злочинну діяльність на території країн Європи. Про це йдеться в повідомленні ГУР МОУ у понеділок, 28 березня.

Список налічує 620 співробітників ФСБ — вказані їхні прізвища, місце роботи, адреси реєстрації, паспортні дані.

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Українські розвідники переконані, що «кожен європеєць повинен знати їхні імена».

Повний список агентів ФСБ, які діють на території країн Європи, можна переглянути за посиланням.