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Ракурс
Список агентів ФСБ в Європі оприлюднила українська розвідка

Список агентів ФСБ в Європі оприлюднила українська розвідка

28 бер 2022, 12:24
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Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило список із 620 співробітників федеральної служби безпеки російської федерації.

Вони здійснюють злочинну діяльність на території країн Європи. Про це йдеться в повідомленні ГУР МОУ у понеділок, 28 березня.

Список налічує 620 співробітників ФСБ — вказані їхні прізвища, місце роботи, адреси реєстрації, паспортні дані.



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Українські розвідники переконані, що «кожен європеєць повинен знати їхні імена».

Повний список агентів ФСБ, які діють на території країн Європи, можна переглянути за посиланням.

Джерело: Ракурс


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