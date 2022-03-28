ЗСУ звільнили Рудницьке й посунули фронт ще на 15 км — ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n168967-zsu-zvilnyly-rudnycke-y-posunuly-front-sche-na-15-km-zmi.html

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Збройні сили України 28 березня звільнили село Рудницьке у Баришівському районі Київської області. Населений пункт розташований приблизно за 60 км на схід від Києва. Таким чином, захисники України, серед яких були й воїни Грузинського національного легіону, відсунули лінію фронту ще приблизно на 15 км.

Про це повідомив журналіст Нолан Петерсон.

Зі слів очевидців, місцеві мешканці плакали, коли зустріли українських військових. Люди нарешті змогли вийти на вулицю через три тижні перебування у підвалах та льохах.

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Таким чином, ЗСУ на Київщині продовжують контрнаступ.